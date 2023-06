Ragazzino di 12 anni muore dopo una caduta in montagna, tragedia ad Agerola: aperta inchiesta La tragedia si è verificata questa mattina nella città dei Monti Lattari, in provincia di Napoli: la salma del 12enne è stata sequestrata per le indagini del caso.

A cura di Valerio Papadia

Una tragedia ha sconvolto questa mattina, venerdì 23 giugno, la comunità di Agerola, cittadina che sorge sui Monti Lattari, nella provincia di Napoli: un ragazzino di 12 anni è morto dopo una rovinosa caduta, la cui dinamica è ancora poco chiara, mentre si trovava su un sentiero di montagna. Il 12enne è stato immediatamente soccorso dal nonno e dai genitori, sotto choc per l'accaduto: sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia di Agerola, che hanno trasportato il ragazzino al più vicino ospedale; la corsa nel nosocomio è stata però, purtroppo, vana, dal momento che il 12enne è arrivato già morto.

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del 12enne

La salma della piccola vittima è stata dunque trasferita in obitorio, a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Resta da chiarire, infatti, la dinamica della caduta che ha cagionato la morte del 12enne; non è escluso che, nelle prossime ore, il procuratore Nunzio Fragliasso possa disporre l'autopsia sulla salma del ragazzino. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della stazione di Agerola, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.