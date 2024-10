video suggerito

Ragazzino autistico costretto a spogliarsi, picchiato e insultato: nei guai tre compagni di classe Tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni hanno ricevuto un ammonimento dal questore di Caserta per gli atti di bullismo nei confronti di un loro compagno di classe, affetto da autismo e ritardo cognitivo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un ragazzino affetto da autismo e ritardo cognitivo bullizzato, aggredito, denigrato e insultato da alcuni compagni di classe. Il questore di Caserta Andrea Grassi ha notificato provvedimenti di ammonimento nei confronti di tre ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, per aver perseguitato il loro compagno di classe in difficoltà.

In particolare, dopo la denuncia presentata dai genitori, i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta hanno ricostruito che, dal mese di maggio del 2023, i tre adolescenti abbiano insultato, denigrato e aggredito fisicamente il compagno di classe. In una prima occasione, il ragazzino autistico è stato accerchiato, spintonato e insultato con espressioni volgari. Il malcapitato è stato poi anche costretto a spogliarsi; i bulli lo hanno fotografato nudo, condividendo le immagini su un gruppo creato ad hoc su un'app di messaggistica istantanea, nel quale condividevano anche gli insulti rivolti al ragazzino. Per gli atti di bullismo ricevuti, la vittima ha dovuto fare ricorso a farmaci antidepressivi.

Il provvedimento di ammonimento emesso nei confronti dei tre adolescenti, previsto nel Decreto Caivano, ha comportato anche una sanzione amministrativa nei confronti delle figure responsabili dell'educazione dei minori. Per i medesimi fatti, altri due ragazzi, imputabili in quanto di età superiore ai 14 anni, sono stati destinatari di prescrizioni emesse dal gip del Tribunale dei Minori di Napoli.