Un gruppo di sei ragazzini ha tentato di rubare un albero di Natale da un noto vivaio a Napoli, ma è stato intercettato dai carabinieri mentre si stava allontanando: per scappare i giovanissimi hanno abbandonato a terra l'albero ma anche uno dei tre scooter su cui erano arrivati. Il mezzo, recuperato dai militari, e stato sottoposto ad accertamenti per risalire al proprietario; non risulterebbe rubato.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, in via Petrarca. Stando a quanto ricostruito dalla pattuglia dei militari, in giro durante un servizio di pattugliamento di routine, i giovanissimi erano arrivati in sei e in sella a tre scooter e avevano afferrato uno degli alberi di Natale che un famoso vivaio della zona teneva esposti vicino al bordo della strada. Erano subito scappati, trascinandosi l'albero.

Si stavano rapidamente allontanando quando sono incappati nella gazzella dei carabinieri. Situazione difficile da spiegare, sapevano che qualsiasi giustificazione non avrebbe retto davanti all'evidenza dei fatti. E così i ragazzini hanno abbandonato l'albero e, nella fretta di scappare, hanno lasciato a terra anche uno degli scooter. I ragazzini sono riusciti a dileguarsi, ma sono in corso indagini per l'identificazione.

Non si esclude l'ipotesi della bravata, anche se probabilmente l'intenzione era di utilizzarlo per il tradizionale cippo di Sant'Antonio: al 17 gennaio mancano ancora parecchi giorni, quasi un mese, ma le bande di giovanissimi hanno già cominciato le razzie per accatastare quanta più legna possibile da usare nel focarazzo. A gennaio scorso, proprio in occasione del focarazzo, c'erano state tensioni tra le forze dell'ordine e alcuni ragazzini del borgo Sant'Antonio Abate, che avevano preso a sassate le forze dell'ordine intervenute per sequestrare le cataste di legna.