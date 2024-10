video suggerito

Ragazzini armati di sabato sera a Napoli: 16enne beccato con una pistola, 15enne con un coltello Vasta operazione dei carabinieri nella movida partenopea per arginare il fenomeno delle armi tra giovani e giovanissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Contrastare l'uso delle armi tra i giovanissimi e insegnargli che non si pone rimedio alla violenza con altra violenza: questa una delle missioni dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, hanno messo in campo una vasta operazione, nei luoghi della movida nel centro città, che ha portato proprio al sequestro di cinque armi, di cui due trovate addosso a minorenni.

Partiamo da piazza Carolina, di fianco piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, dove i carabinieri della compagnia Centro si sono imbattuti in un gruppo di giovani, seduti sui propri scooter. Uno di loro ha 16 anni e si mostra particolarmente agitato dalla presenza dei militari, che decidono di controllarlo: in tasca gli trovano una Zastana Tokarev, pistola calibro 7,62 di fabbricazione serba, utilizzata dall'esercito durante le guerre nell'ex Jugoslavia. La pistola aveva matricola abrasa e 5 colpi nel caricatore; era dunque pronta a fare fuoco. Il 16enne è stato così arrestato per porto di arma clandestina e portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Al Vomero, quartiere collinare del capoluogo campano, i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un 15enne, trovato in possesso di un pugnale; alla cintura, inoltre, aveva agganciato un bastone telescopico. Nel quartiere denunciato anche un 18enne, che è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso e di un coltello a serramanico.