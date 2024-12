video suggerito

Ragazzina investita a Giugliano da una minicar: alla guida una 15enne, denunciata Una ragazzina di 15 anni investita a Giugliano: è in prognosi riservata. Alla guida della minicar, un’altra 15enne che non si è fermata dopo l’investimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 15 anni è stata investita a Giugliano in Campania, nell'hinterland partenopeo: l'automobile responsabile sarebbe una minicar alla cui guida ci sarebbe stata un'altra ragazzina di 15 anni, rintracciata e denunciata dai carabinieri dopo che si era allontanata dalla zona senza prestare soccorso. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata, mentre i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano stanno indagando per ricostruire tutta la vicenda.

Secondo quanto accertato finora, il fatto sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, poco distante da piazza Antonio Gramsci a Giugliano in Campania. Qui, la minicar avrebbe investito la 15enne, per poi fuggire senza prestarle soccorso. La ragazzina è stata portata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano per le cure del caso, mentre i carabinieri della sezione radiomobile locale hanno ricostruito il percorso dell'automobile, ritrovandola e scoprendo che alla guida vi fosse un'altra 15enne, che è stata così rintracciata, identificata e denunciata. La vittima, intanto, è stata trasferita dal San Giuliano al San Giovanni Bosco di Napoli, dove si trova in prognosi riservata.