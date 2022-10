Ragazze moldave entrate illegalmente in Italia, finivano a fare le badanti: 4 arresti Tre uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri nella provincia di Salerno per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

A cura di Valerio Papadia

Una vera e propria associazione che faceva entrare illegalmente in Italia ragazze provenienti dalla Moldavia, che poi finivano a fare le badanti: 4 persone – tre uomini e una donna – sono state arrestate alle prime luci di questa mattina nella provincia di Salerno dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania: le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L'accusa per i quattro è quella di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; per uno degli indagati, si ipotizza anche il reato di estorsione commessa ai danni di una delle vittime.

Blitz anticamorra a Napoli, 11 arresti

Alle prime luci dell'alba, anche a Napoli è scattata una operazione congiunta dei carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia partenopea che ha portato all'arresto di 11 persone, indagate a vario titolo di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo, tutti con l'aggravante mafiosa. Gli indagati sono ritenuti dagli inquirenti legati al clan Baratto-Volpe, egemone a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli; tra gli arrestati figura inoltre anche un carabiniere, che è indagato per corruzione.