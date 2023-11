Ragazza rapinata a Porta Capuana, trascinata per metri dallo scooter per strapparle il telefono Arrestato un 39enne napoletano: è accusato di avere aggredito e strappato il cellulare a una 22enne nei pressi di piazza Garibaldi, nel centro di Napoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Stava camminando col telefono tra le mani quando il rapinatore in scooter le si è avvicinato e lo ha afferrato; lei ha opposto resistenza, ma il criminale ha accelerato e l'ha trascinata per metri, fino a quando, ferita, non è caduta a terra. Cronaca di una rapina avvenuta nei pressi di Porta Capuana nel pomeriggio di ieri, 10 novembre, e per la quale è finito in manette un 39enne già noto alle forze dell'ordine: è accusato di rapina e lesioni personali.

La vittima, una 22enne napoletana, è stata soccorsa in via Albanese da una pattuglia dei militari della Compagnia Stella, che erano in zona per un servizio a lungo raggio predisposto dall'Arma tra piazza Garibaldi e aree limitrofe; a terra, dolorante, ha riferito di essere stata appena rapinata da un uomo in scooter, che l'aveva sorpresa alle spalle mentre stava passeggiando.

I carabinieri hanno raccolto più informazioni possibile e hanno avviato le ricerche: poco dopo, a circa 500 metri di distanza, in via Marvasi, hanno notato una persona che corrispondeva alle descrizioni e che era in sella a uno scooter. Gennaro Giliberti, 39 anni, è stato bloccato e perquisito: aveva tra le mani il telefono cellulare rapinato alla 22enne una manciata di minuti prima. Per lui si sono aperte le porte del carcere. La ragazza, accompagnata in ospedale, ne avrà per 21 giorni: nell'aggressione e nella successiva caduta ha riportato lesioni alla mano e al fianco destro.

Leggi anche Rifiuti a Caserta, arriva la condanna della Corte di Strasburgo per la cattiva gestione della discarica

Nel corso dello stesso piano di servizi, svolti anche coi militari del Reggimento Campania, sono stati effettuati controlli a diverse persone e su decine di veicoli, con conseguenti sanzioni e sequestri di scooter; un 21enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato mentre tentava di rubare vestiti da un negozio della galleria commerciale di piazza Garibaldi e denunciato.