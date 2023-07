Ragazza investita sulle strisce pedonali all’Arenaccia, rabbia dei residenti: basta incidenti La giovane investita da un’auto mentre attraversava le strisce, soccorsa dall’ambulanza del 118: non sarebbe grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazza investita sulle strisce pedonali ieri sera in via Arenaccia, quartiere del centro storico di Napoli. La giovane stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto in transito. La ragazza è stata poi soccorsa dall'ambulanza del 118 arrivata sul posto. Il personale medico sanitario, dopo averle prestato le prime cure mediche del caso, ha provveduto a trasportata in ospedale. Non sarebbe rimasta ferita gravemente. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, sabato 22 luglio 2023, attorno alle ore 20,00, all'altezza dell'ex Cinema storico Gloria.

La rabbia dei comitati: "Troppi incidenti"

E scoppia la rabbia di comitati e residenti del quartiere, perché non è la prima volta, purtroppo, che avvengono incidenti in via Arenaccia, anche mortali, con vittime pedoni che attraversano sulle strisce. “In Via Arenaccia – racconta Giuseppe Aiello, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena – è avvenuto un incidente mentre un pedone attraversava l'omonima strada. Il passante è stato investito sulle strisce pedonali che sono quasi sbiadite”.

I cittadini: "Serve più sicurezza"

“Su quella strada – racconta Aiello – abbiamo presentato più volte segnalazioni nelle quali si denunciava una situazione di notevole pericolo per l'incolumità dei cittadini che giornalmente la percorrono a piedi. Il comitato dei cittadini di Via Arenaccia ha presentato una petizione denunciando tale situazione e hanno avanzato anche delle proposte e delle rivendicazioni inerenti al potenziamento della sicurezza stradale e per avere una viabilità che sia non ha rischio per i cittadini”.