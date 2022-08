Ragazza di 15 anni precipita dal balcone al quarto piano e muore, lutto nel Casertano La giovane è precipitata dal balcone al quarto piano della sua abitazione a Pignataro Maggiore. Il sindaco: “Dolore immenso per la comunità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto a Pignataro Maggiore, in paese della provincia di Caserta, per la morte di una ragazza di 15 anni, precipitata dal balcone di casa, al quarto piano di un palazzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Capua: si ipotizza un suicidio. La giovane, che viveva con la mamma, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento nel quale la genitrice era impegnata in alcune faccende domestiche per lanciarsi dal terrazzo di casa. L'impatto al suolo è stato molto violento e la ragazza ha riportato lesioni gravissime, tra le quali lo spappolamento della milza. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118, che ha trasportato la 15enne all'Ospedale di Caserta in codice rosso.

Il sindaco: "Grande dolore per la comunità"

Nel nosocomio casertano, la ragazza è stata operata d'urgenza, in un disperato tentativo di salvarle la vita. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. È morta all'ospedale di Caserta nella notte tra domenica e lunedì. La vicenda ha molto scosso la comunità del paese casertano. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della giovane, per la terribile e prematura perdita. Il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, ha espresso le sue condoglianze a nome dell'amministrazione comunale: "Le energie si spengono – ha scritto Magliocca su Facebook – le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo più dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo la totalità dell'essere. Questa è la disperazione. So cosa hai provato. Bisogna solo essere fortunati in certe situazioni. Ciao Lella. Non ti conoscevo. Un abbraccio forte da parte di tutti noi. Sii felice lassù".