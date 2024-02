Ragazza di 15 anni cade dal balcone a Torre Annunziata, ricoverata in codice rosso Una giovane è caduta dal primo piano di un edificio a Torre Annunziata (Napoli); dinamica da accertare, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una ragazza di 15 anni è precipitata dal balcone di un appartamento al primo piano di un edificio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli; la giovane, soccorsa, è stata ricoverata nell'ospedale di Castellammare di Stabia in codice rosso. É accaduto nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio, sulla vicenda sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto, in via De Simone, traversa del Corso Vittorio Emanuele III, al centro di Torre Annunziata, la ragazza era cosciente ed è rimasta tale anche successivamente, in ospedale. Al Pronto Soccorso è stata sottoposta agli esami diagnostici del caso per verificare eventuali fratture e lesioni interne; resta al momento ricoverata sotto stretta osservazione.