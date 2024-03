Ragazza cade dal muretto in via Aniello Falcone, volo di 6 metri Una 19enne è stata ricoverata nella notte al Cardarelli: è caduta da un muretto di via Aniello Falcone, nello stesso punto in cui un giovane della stessa età perse la vita nel 2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ha rischiato grosso, una 19enne napoletana che stava passando la serata con alcuni amici in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero, zona collinare di Napoli: la ragazza è caduta all'indietro, precipitando per circa 6 metri. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi: ha riportato delle escoriazioni e delle contusioni ma nessuna ferita di rilievo, è stata dimessa con prognosi di tre giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Vomero e del Radiomobile di Napoli per gli accertamenti del caso. I motivi dell'incidente non sono del tutto chiari ma, stando alle prime ricostruzioni, pare che la ragazza fosse seduta sul muretto, all'altezza del civico 366, e avesse perso l'equilibrio, forse dopo essersi sporta troppo all'indietro.

Il punto è lo stesso da cui, nel 2020, precipitò un ragazzo di 19 anni, Guglielmo Celestino. In quella circostanza le conseguenze furono però tragiche: il giovane, che si era allontanato dagli amici dopo aver partecipato ad una festa, venne ritrovato soltanto diverse ore dopo, ormai senza vita. Secondo quanto accertato dagli investigatori il giovane, dopo avere accusato un malore, si era seduto sulla balaustra e aveva perso l'equilibrio, cadendo di spalle nel vuoto.