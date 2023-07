Raffaele Vergara, morto a 20 anni in fabbrica nel Napoletano: proclamato il lutto cittadino Il giovane operaio è morto questa mattina a Frattamaggiore, dove lavorava in fabbrica. A Crispano, cittadina della quale era originario, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Raffaele Vergara e aveva soltanto 20 anni l'operaio deceduto in fabbrica a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli, in seguito a un incidente sul lavoro: il giovane è rimasto incastrato in una macchina utilizzata per la macinazione delle spezie. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Crispano, la cittadina della quale il 20enne era originario: il sindaco, Michele Emiliano, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali. In segno di cordoglio, il primo cittadino ha scritto:

A nome mio e di tutta la città di Crispano esprimo profondo dolore per la tragica morte del nostro giovane concittadino Raffaele Vergara, morto sul luogo di lavoro. Il mio pensiero in questo momento va ai familiari a cui esprimo – a nome di tutta la città – il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Questo tragico evento impone un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. È necessario che, da parte di tutti i soggetti interessati a questo importante e delicato tema, sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l'Italia. Abbiamo deciso di dichiarare nel giorno dei funerali della giovane vittima il lutto cittadino

Raffaele Vergara era anche un grande tifoso del Napoli, molto appassionato di calcio, che praticava a livello dilettantistico. Anche la squadra in cui militava, la Virtus Afragola Soccer, ha voluto dedicare al 20enne un messaggio di cordoglio sui social: