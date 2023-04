Rafael Stifano morto a 25 anni in Cilento, sequestrata la salma: disposta l’autopsia La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta. I pm vogliono capire perché il muretto della strada abbia ceduto. Stasera i funerali a Pellare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto in Cilento per la morte di Rafael Stifano, il ragazzo di 25 anni italo-venezuelano, originario di Pellare, frazione del Comune di Moio della Civitella, in provincia di Salerno, ritrovato senza vita a Pasquetta in una scarpata all’uscita da una discoteca a Caprioli, frazione costiera del Comune di Pisciotta.

Sequestrata la salma per l'autopsia

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta. La salma del giovane è stata sequestrata e trasportata presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, in attesa dell'esame autoptico che avverrà nella giornata di oggi. L'arrivo del feretro a Pellare è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile 2023, alle ore 18,30 nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove si svolgeranno i funerali.

Indagini sul muretto della strada che ha ceduto

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori stanno cercando di appurare come la vittima possa essere finita nel burrone. Rafael aveva trascorso la serata tranquillamente in un locale della costiera assieme ai suoi amici. Poi si sarebbe diretto verso l'automobile per il rientro a casa. Ad un certo punto, però, sarebbe finito in un cunicolo ai bordi della Strada Regionale 447, dove era parcheggiata la vettura. Precipitando da circa 2 metri e mezzo di altezza.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che un muretto che costeggia la strada sia franato improvvisamente. La caduta gli è stata fatale. Nonostante l'arrivo del personale sanitario del 118, infatti, allertato dagli amici, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Pisciotta che hanno avviato i rilievi del caso. La sua scomparsa prematura ha molto scosso la comunità vallese, dove il 25enne, che lavorava in un pub della zona, era amato e benvoluto.