La pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare il camorrista che voleva “Mille euro per gli amici di Qualiano” Commerciante 31enne riceve la richiesta di pizzo col negozio ancora in ristrutturazione. Ma dice no e fa arrestare l’uomo del clan che voleva “1.000 euro per gli amici di Qualiano”.

Gli amici avevano bisogno di quattrini e alla svelta: «Dovete dare mille euro per gli amici di Qualiano». Dire Qualiano (hinterland Nord di Napoli, tra Marano, Melito e Mugnano) significa dire clan Di Rosa. E il 56enne originario di Giugliano che aveva avanzato la richiesta di pizzo ad una commerciante è in effetti considerato vicino al clan egemone nella zona. Ma si è trovato davanti una persona non rassegnata allo strapotere criminale e parassitario dei clan di camorra: una giovane pasticciera, che nonostante la crisi aveva deciso di investire tutto nella ristrutturazione e nel rilancio del suo negozio. La donna, 31 anni, non si è piegata.

Questi i fatti: pochi giorni fa, l'estorsore del clan si reca nell'esercizio commerciale ancora in ristrutturazione e alla giovane proprietaria rivolge senza mezzi termini la richiesta di pizzo. Soldi «per gli amici di Qualiano». L'appuntamento per la consegna dei mille euro è fissato per l'indomani mattina. Nonostante la paura, la giovane commerciante decide di rivolgersi ai carabinieri. I militari della locale stazione organizzano il servizio e all'incontro ci sono anche loro. L'uomo viene bloccato e arrestato. Si trova ora nel carcere di Secondigliano con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose.