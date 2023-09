Quindicenne accoltellato all’addome a Poggioreale, accompagnato dalla madre in ospedale Un 15enne del quartiere Poggioreale è stato ricoverato nella notte al Cto: è stato ferito con un oggetto appuntito all’addome, indagano i carabinieri.

Un ragazzo di 15 anni è arrivato questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto per una ferita riconducibile ad un'arma da taglio all'addome; sarebbe stato accoltellato in zona Poggioreale in circostanze che non sono state ancora chiarire. Affidato ai sanitari, è stato giudicato guaribile nel giro di 30 giorni, dopo i primi accertamenti i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Poggioreale.

I militari sono intervenuti nell'ospedale intorno alle 5, a seguito della segnalazione pervenuta dai sanitari, prassi in questi casi, e hanno ascoltato il minore e la madre che lo aveva accompagnato. L'episodio, però, resta ancora in fase di accertamento: in base agli elementi raccolti sulla base della testimonianza del minorenne l'aggressione sarebbe avvenuta in via Miccoli, ma anche su questo aspetto sono in corso verifiche. La dinamica resta da ricostruire: non è chiaro se il giovane sia stato vittima di un tentativo di rapina o se, anche se questa al momento resta l'ipotesi più probabile, sia stato ferito durante un litigio tra coetanei. Da appurare anche l'arma utilizzata, che potrebbe essere un coltello ma anche un oggetto appuntito.