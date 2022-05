Quattro rapine in pochi minuti tra Caivano e Afragola: caccia ai ladri, potrebbe essere unica banda Le rapine nella serata di ieri, venerdì 20 maggio, in rapida successione: in tutte e 4 le occasioni i malviventi sono scappati via con l’incasso giornaliero. Indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Serata movimentata quella di ieri, venerdì 20 maggio, tra Caivano e Afragola, nella provincia di Napoli, dove nel giro di pochi minuti, in rapida successione, sono state messe a segno quattro rapine ai danni di altrettanti negozi. Il primo colpo è stato messo a segno in una farmacia in via Roma, a Caivano. Le successive tre rapine sono state messe a segno, invece, nel Comune di Afragola: un supermarket in via Arena, una tabaccheria in via Vittorio Emanuele e infine un distributore di carburanti lungo la Strada Statale Sannitica. In tutti e quattro gli atti criminali, i malviventi sono scappati via con l'incasso giornaliero: ancora da quantificare l'ammontare totale del bottino.

Non si esclude che dietro le rapine possa esserci la stessa banda

Le indagini sulle quattro rapine sono condotte dai carabinieri della compagnia di Casoria. I militari dell'Arma non escludono che, dietro a tutti e quattro gli atti criminali, possa esseri la stessa banda: si tratterebbe, secondo quanto ricostruito in fase di indagine, di tre uomini, di cui uno armato di pistola, con i volti travisati. Ad ogni modo, non sono stati esplosi colpi di pistola e non si registrano feriti.

Tenta rapina con un'ascia medievale, arrestato

Sempre nella provincia di Napoli, a Frattaminore, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, Giuseppe D'Ambrosio, che ha tentato di rapinare un negozio di prodotti cinesi armato di un'ascia medievale. Entrato nell'esercizio commerciale, il 40enne ha ingaggiato una colluttazione con il titolare, che ha reagito alla rapina: sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno arrestato il malvivente.