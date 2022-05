Con un’ascia medievale tenta di rapinare un negozio: 40enne arrestato nel Napoletano L’uomo ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale brandendo l’arma medievale: dopo una colluttazione con il proprietario del negozio, il 40enne è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Nel giorno del suo compleanno, ha pensato bene di festeggiare rapinando un negozio. La vicenda arriva da Frattaminore, nella provincia di Napoli, dove ieri, venerdì 20 maggio, Giuseppe D'Ambrosio, 40 anni appena compiuti, già sorvegliato speciale da parte delle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L'uomo è entrato in un negozio di prodotti cinesi in via Turati armato di ascia medievale, intenzionato a rapinarlo: il proprietario dell'esercizio commerciale, nonostante lo spavento nel vedere quell'arma così insolita, ha però reagito alla rapina. È nata così una colluttazione tra il rapinatore e il proprietario del negozio.

Alcuni passanti, la cui attenzione è stata attirata da quanto stava succedendo nell'esercizio commerciale, si sono sbracciati e hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri delle tenenza di Sant'Antimo, che si trovava poco distante da lì: i militari dell'Arma sono entrati nel negozio e hanno disarmato il 40enne, ammanettandolo. D'Ambrosio è così stato arrestato per rapina e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Il proprietario del negozio ha invece riportato lievi ferite nella colluttazione con il rapinatore, giudicate guaribili in 5 giorni.

Fa irruzione in un Caf con un coltello: 52enne denunciato a Napoli

Giovedì 19 maggio, a Napoli, un uomo di 52 anni è stato invece denunciato per violenza privata, danneggiamento, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il 52enne, armato di coltello, è entrato in un Caf in via Galileo Ferraris, dopo aver sfondato la porta a suon di calci e pugni. Raggiunto dai poliziotti, l'uomo ha inveito contro di loro prima di essere bloccato, con non poche difficoltà.