Quattro rapine in pochi minuti e poi aggredisce la polizia, minorenne arrestato a Salerno

Un giovane è stato arrestato a Salerno: è accusato di quattro rapine, avvenute in rapida successione e commesse minacciando le vittime con un coltello.

Ragazzino col coltello/Foto Carmine Benincasa, Fanpage.it

Nel giro di una manciata di minuti ha rapinato quattro persone, minacciandole con un coltello, e, quando si è trovato braccato dalla Polizia di Stato, ha aggredito gli agenti per cercare di scappare; protagonista un minorenne egiziano, arrestato alle prime ore di oggi, 9 gennaio, a Salerno. Il giovanissimo, che si era allontanato da una struttura di accoglienza, è stato portato al Centro di Prima Accoglienza in attesa dell'udienza di convalida.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno sono intervenuti all'alba di oggi a seguito della segnalazione pervenuta dalla centrale operativa: un uomo aveva sorpreso un ragazzo che rovistava all'interno della sua automobile, parcheggiata nei pressi di piazza della Concordia; si era avvicinato e il giovane, che aveva rotto un finestrino e aveva preso un portamonete, lo aveva minacciando puntandogli contro un coltello e pretendendo altro denaro. La vittima, col pretesto di prendere i soldi in macchina, si era infilata nell'abitacolo, aveva avviato il veicolo e si era allontanata, per poi chiamare subito il 113.

La seconda rapina, poco dopo, quando un anziano è stato costretto a cedere il telefono cellulare. Nella stessa zona, la terza rapina: stavolta ai danni di una ragazza che era in attesa dell'autobus e che ha dovuto consegnare il portafogli. Ultimo raid, ai danni di una persona che stava utilizzando il bancomat sul lungomare Trieste. Per tutti i quattro casi le descrizioni fornite dalle vittime corrispondevano, così come il modus operandi.

Il minorenne è stato rintracciato e bloccato dopo una breve colluttazione, col supporto di una pattuglia dell'Esercito Italiano impiegata nell'operazione "Strade Sicure". È stato identificato, è risultato essere in possesso di permesso di soggiorno e che si era allontanato da un centro di accoglienza. Perquisito, aveva un coltellino, un coltello da cucina e gli oggetti sottratti alle vittime. Le persone rapinate sono state invitate presso gli uffici di polizia per formalizzare la querela. Il pubblico ministero di turno presso la Procura per i Minorenni di Salerno ha disposto l'accompagnamento del giovane presso un Centro di Prima Accoglienza, in attesa della convalida dell'arresto.