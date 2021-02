Quattro ragazzi e un cane rimasti intrappolati in auto dal maltempo stamattina su Montevergine, in provincia di Avellino, sono stati salvati dai vigili del fuoco che si sono fatti strada grazie ad un gatto delle nevi. La squadra dei Vigili del Fuoco, una volta raggiunti i ragazzi di cui tre di Avellino e uno di Pietrastornina ed essersi sincerata delle loro buone condizioni di salute, li ha riportati presso il piazzale del Santuario da dove sono stati accompagnati al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino in attesa di essere raggiunti dai loro parenti.

Bloccati in auto nei pressi di Campo Maggiore

L’eroico salvataggio è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 13 febbraio 2021. I vigili del fuoco hanno raccolto la chiamata di soccorso e si sono subito messi all’opera per il recupero dei malcapitati giovani. I ragazzi erano rimasti bloccati in auto nei pressi di campo Maggiore. Per poterli raggiungere si è reso necessario intervenire con l’ausilio dello spazzaneve, poiché la strada era inagibile a causa delle copiose precipitazioni. Per fortuna tutto è finito per il meglio. La Protezione Civile della Campania, intanto, ha prorogato di altre 24 ore l’allerta meteo per nevicate e forte vento, fino alla mezzanotte di domani. Stamattina, le nevicate hanno colpito soprattutto la zona dell’Irpinia, in provincia di Avellino, ma anche il Vesuvio, a Napoli, è imbiancato.

Le temperature, informa la Protezione Civile, sono in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di zero gradi centigradi. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e Benevento, nevica copiosamente con qualche disagio per la circolazione. La Protezione Civile della Campania, intanto, ha prorogato l'allerta meteo in Campania per nevicate, gelate e vento forte di 24 ore, fino alla mezzanotte di domani, domenica 14 febbraio, giorno della Festa di San Valentino. Le temperature, quindi, continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio. Un crollo delle temperature che si è avvertito fin dalle prime ore del mattino. Per tutta la giornata di oggi, invece, ci sarà anche l'allerta meteo per le piogge e il dissesto idrogeologico. L'Abc, l'acquedotto pubblico di Napoli, ha avvisato la popolazione chiedendo di proteggere i contatori dell'acqua, che potrebbero altrimenti scoppiare, a causa del brusco abbassamento delle temperature.