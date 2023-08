Quasi 30 milioni di videogiochi pirata sequestrati dalla Finanza a Napoli Centinaia di consolle false con oltre 29 milioni di videogiochi pirata già installati: maxi sequestro delle Fiamme Gialle a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quasi 30 milioni di videogiochi pirata e centinaia di consolle fasulle: sono solo una piccola parte dei prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ultima settimana tra Napoli e provincia. La maggior parte dei prodotti veniva venduta nei pressi delle località turistiche e balneari napoletani. Oltre a consolle e videogiochi, complessivamente sono stati sequestrati circa 37mila articoli, con 14 denunciati per frode in commercio, ricettazione e violazioni della normativa in materia di diritti d’autore.

Sono stati 36 gli interventi della Guardia di Finanza: tra gli oltre 37mila tra accessori per la bigiotteria e l'estetica, ma anche prodotti per la casa, capi di abbigliamento e calzature. Nella sola zona tra Lago Patria e Pozzuoli, in tre diverse operazioni, sono stati sequestrati oltre 20mila prodotti tra giocattoli e bigiotteria, tutti poco sicuri per l'incolumità degli acquirenti, con tre denunce alla Camera di Commercio per i responsabili. Altre operazioni si sono svolte tra la stazione di Piazza Garibaldi e il centro storico, con sequestri di collane, bracciali, anelli e piercing, tutti rigorosamente falsi: alla fine, 6 persone sono state segnalate all'autorità, di cui 4 penalmente e 2 amministrativamente.

Ma il sequestro più corposo ha visto protagonisti i videogiochi: 133 consolle rigorosamente false le quali, all'interno, avevano già pre-installate circa 29 milioni di giochi pirata complessivamente. Un quantitativo enorme. che i militari del gruppo Pronto Intervento e del II Gruppo di Napoli hanno portato a termine nell'ambito delle operazioni svolte in questi ultimi giorni a ridosso del Ferragosto.