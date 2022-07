Quarto da giorni senza luce, ora fuori uso anche la Power Station: qualcuno ha rubato i cavi Disagi su disagi per i cittadini di Quarto, che da alcuni giorni convivono con problemi alla rete elettrica: nella notte sono stati rubati anche i cavi della Power Station installata per potenziare il servizio.

A cura di Valerio Papadia

Il furto di cavi alla Power Station a Quarto (Foto: Facebook/Antonio Sabino sindaco per Quarto)

Ancora disagi per i cittadini di Quarto, nella provincia di Napoli, che da giorni convivono con gravi problemi alla rete elettrica, con guasti ripetuti che stanno provocando l'interruzione di luce in molte case. Come se non bastasse, nella notte qualcuno ha rubato i cavi di rame che alimentavano la Power Station installata da Enel per potenziare la rete elettrica, mandandola così fuori e uso e causando nuovi disagi.

A rendere noto l'accaduto è stato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che oggi, attraverso i suoi canali social, ha comunicato alla cittadinanza il nuovo problema: Mentre si cerca di trovare soluzioni per ovviare all’emergenza che colpisce la rete elettrica del territorio – scrive Sabino su Facebook – c’è gente che continua a creare disagi alla popolazione. Questa notte, infatti, la Power Station installata in via Mazzola è stata oggetto del furto dei cavi. Questo ha reso non più utilizzabile la Power Station e creato ulteriori criticità. Un gesto di gravità assoluta che condanniamo fermamente. Intanto continuiamo a monitorare senza fermarci e a monitorare la situazione insieme agli Enti preposti".

Lo stesso sindaco Sabino, da diversi giorni, sui social sta informando la cittadinanza sull'evolversi della situazione e, nel contempo, rivolgendo appelli a chi di dovere per risolvere i disagi. "Siamo arrabbiati – ha scritto, ad esempio, lo scorso 6 luglio -. Abbiamo urlato all’Enel tutta la rabbia nostra e dei cittadini di Quarto per una questione che sta assumendo contorni gravissimi".