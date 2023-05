Quartiere invaso da scarafaggi volanti. Protesta a Poggioreale: “Deblattizzazione solo a settembre” Il comitato di Poggioreale: “La deblattizzazione qui è prevista a fine settembre, ma le blatte ci sono già adesso. Bisogna anticipare”

Invasione di scarafaggi volanti nel quartiere Poggioreale, al centro storico di Napoli. Le blatte marroni con le ali sono apparse negli scorsi giorni. "Escono da tombini e chiusini, soprattutto di notte. È uno schifo – denunciano i cittadini del comitato di Poggioreale – Il Comune di Napoli ha previsto la deblattizzazione per via Nuova Poggioreale, ma solo a partire dal 18 settembre prossimo. Praticamente al termine dell'estate, il periodo di maggiore diffusione delle blatte. Lavori troppo in ritardo".

Il programma della deblattizzazione

Il calendario della deblattizzazione a Napoli è partito l'11 aprile scorso. Sono previsti 100 interventi in tutta la città, che proseguiranno per tutta l'estate, coinvolgeranno tutte le piazze e le strade più importanti della città e si concluderanno il 19 ottobre prossimo. Ma non mancano le polemiche in particolare per i tempi.

Perché per circa 35 interventi si partirà soltanto ad agosto, quando le blatte potrebbero aver già nidificato ed essersi diffuse. Tra le zone da deblattizzare a metà estate anche piazza Medaglie d'Oro, via Scarlatti, via Morghen e piazza Vanvitelli, via Domenico Fontana e via Pietro Castellino all'Arenella-Vomero, Via Gianbattista Marino a Fuorigrotta, Via Duomo, Via dei Tribunali e via San Gregorio Armeno al centro storico.

"Troppi ritardi, bisogna accelerare"

"Purtroppo le deblattizzazione è partita troppo in ritardo – afferma Carmine Meloro, del comitato di Poggioreale – dai tombini stanno iniziando ad uscire gli scarafaggi volanti. Nel programma del Comune gli interventi su strade importanti come via Nuova Poggioreale sono previsti solo a fine settembre. Noi chiediamo di anticipare i tempi, per evitare un'invasione tra luglio e agosto".