Quanto costa mangiare al ristorante Tre Olivi, passato da zero a due Stelle Michelin: menù e prezzi Il ristorante Tre Olivi si trova a Paestum (Salerno) ed è passato da zero a due Stelle nella Guida Michelin 2022. La cucina è affidata allo chef Giovanni Solofra. Ecco il menù e i prezzi.

A cura di Valerio Papadia

Non se lo aspettava nemmeno chef Giovanni Solofra quando, alla presentazione dei nuovi ristoranti stellati della Guida Michelin 2022, che si è tenuta lo scorso 23 novembre in Franciacorta, hanno annunciato che il suo ristorante Tre Olivi a Paestum, nella provincia di Salerno, era passato da zero a due Stelle Michelin. Situato all'interno del Savoy Beach Hotel della cittadina al confine tra Piana del Sele e Cilento, il ristorante Tre Olivi propone, ad oggi, due menù degustazione tra i 100 e i 130 euro e naturalmente un menù à la carte, ma è probabile che, visto il riconoscimento recentemente guadagnato, i prezzi possano cambiare.

Menù e prezzi del ristorante Tre Olivi a Paestum

Ecco quanto costa, ad oggi, mangiare al ristorante Tre Olivi di Paestum, come si legge sul sito ufficiale.

Menù degustazione Gramigna (100 euro a persona)

Le tre olive

Prospettiva San Salvatore 1988

Foglia vitae

"Chest'è rrau?"

Piccione e scarola attaccata

Presentosa

Lat(t)e future

Menù degustazione La scatola dei bottoni (130 euro a persona)

Primule: due prospettive di questa terra

Muretto a secco: lo spazio che diventa luogo

Catuozzo: l'evoluzione della luce

What's zupp: memorie moderne di una zuppa di coccodrillo

Scatole dei bottone: scrigno di storie aggiustate

Rallo o tramaglio: la triglia rossa di Licosa

Pane murato: ricordo di transumanza

13 dicembre: Santa Lucia, il primo dono d'amore

Cente: la luce portata in cammino

Menù à la carte autunno/inverno

Ricciola vendemmia: ho visto una ricciola e lei ha visto me (30 euro)

Animella autumn leaves: animella, castagne, funghi, foglie e il loro decotto (28 euro)

Astice: astice, caviale e cavoli (32 euro)

Tagliolino salsicce e friarielli: tagliolino di friarielli e salsiccia di mare (30 euro)

Risotto mare e monti: la tonda di Giffoni incontra il mare (32 euro)

Tortello di coniglio: n'alice nel Cilento delle meraviglie (30 euro)

Capriolo: capriolo, topinambur e frutti rossi (35 euro)

Costata e l'orto: costata di manzo italiano e una finestra spalancata sul nostro orto (65 euro, per due persone)

Pesce cartoccio: pescato del giorno e il suo cartoccio (32 euro)

Menù In cauda venenum (dessert)