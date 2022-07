Quando torna il caldo forte a Napoli e in Campania L’alta pressione atlantica ci ha regalato una tregua dalle temperature africane e dall’afa. Ma quanto durerà?

A cura di Redazione Meteo

Da due giorni in Campania finalmente si può respirare senza farsi mozzare il fiato dall'afa che col caldo e l'umidità rende difficile la vita fuori da una zona senza condizionatore d'aria. È merito dell'anticiclone delle Azzorre che ha sostituito quello africano ribassando le temperature e riportandole a livelli accettabili. La domanda che si fanno tutti per pianificare uscite, cerimonie e occasioni per sfuggire alla città è una sola: quando torna il caldo forte?

Abbiamo subìto il passaggio di uan intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle nostre regioni. In Campania molti danni e chiamate ai Vigili del Fuoco, soprattutto sull'Avellinese e sul Casertano. Tuttavia, ora ci godiamo l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa, purtroppo soppiantata dal caldo torrido africano, "regalo" dei cambiamenti climatici che stanno arroventando il Pianeta Terra.

Quali sono le previsioni dei prossimi giorni? Ilmeteo.it dice che – a partire dal weekend – avendo l'alta pressione ci godremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud), nonché temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi, caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell'afa come è avvenuto nelle ultime settimane.

Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ulteriormente le temperature.

L'alta pressione delle Azzorre ci terrà compagnia anche Domenica 10 garantendo una pressoché totale stabilità atmosferica con sole e temperature sostanzialmente in linea con il periodo: sono attese punte massime intorno ai 28/32°C nelle principali località del Centro-Nord, anche qualche grado in meno sul versante adriatico e al Sud.

Mattia Gussoni, meteorologo de IlLMeteo.it spiega che non durerà tantissimo. La prossima settimana l’Alta delle Azzorre riuscirà a mitigare il clima solamente fino a mercoledì 13 luglio, dopodiché sarà ancora l’anticiclone africano a dettare legge sul nostro Paese. Secondo le ultime proiezioni, da giovedì 14 e per almeno i dieci giorni successivi il nostro Paese verrà investito da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell'estate 2022. Quindi ci attendono altri giorni da bollino rosso ma soprattutto una nuova impennata della temperatura percepita (caldo più umidità). E dovremo rimettere al massimo i nostri impianti di condizionamento dell'aria.