video suggerito

Quando iniziano i saldi invernali 2025 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale A Napoli e in Campania, i saldi invernali 2025 partono il prossimo 4 gennaio e dureranno per 60 giorni, quindi fino al 4 marzo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le festività natalizie sono entrate ufficialmente nel vivo, come testimoniano le immagini che arrivano dal centro storico di Napoli, invaso da turisti e cittadini che vogliono accaparrarsi un pezzo dell'atmosfera che si respira a San Gregorio Armeno, esasperando però i residenti, che temono per la loro sicurezza e incolumità. Il periodo natalizio, però, è sinonimo anche di saldi invernali: a Napoli e in Campania, gli sconti inizieranno il 4 gennaio 2025 e termineranno il 4 marzo. Dureranno quindi due mesi, come regolamentato, dal momento che i saldi non possono durare più di 60 giorni. A sancire le date dei saldi invernali 2025, come sempre, è stata la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in questo caso nella riunione dello scorso 5 novembre.

Il calendario dei saldi invernali 2025 in Italia

Ecco, di seguito, il calendario completo con la durata dei saldi invernali 2025 in tutte le regioni e le province autonome italiane:

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Basilicata: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Provincia di Bolzano: 8 Gennaio – 5 Febbraio 2025

Calabria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Campania: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2025

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2025

Lombardia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2025

Molise: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Piemonte: 4 gennaio – 1 marzo 2025

Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Sicilia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Toscana: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Provincia di Trento: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Umbria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Valle d’Aosta: 4 gennaio 2025 – 31 marzo 2025

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2025