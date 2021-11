Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Campania La giunta regionale ha stabilito che i saldi invernali in Campania dureranno dal 5 gennaio al 1° marzo 2022. Due mesi per approfittare di prezzi stracciati.

A cura di Federica Grieco

In vista delle festività natalizie, quando c'è l'usanza di scambiarsi regali con familiari e amici, molti decidono di approfittare del Black friday, un'usanza importata dagli Stati Uniti diventata molto conosciuta anche in Italia, per poter risparmiare. Il "venerdì nero" è sempre il quarto e ultimo del mese di novembre. Durante questo giorno molte marche mettono a disposizione consistenti sconti con l'obiettivo di spingere il maggior numero di consumatori ad acquistare. Nonostante l'introduzione del Black friday, però, molti italiani attendono con ansia l'inizio dei saldi invernali a gennaio, quando nei negozi i consumatori trovano articoli a prezzi stracciati. In Campania, il prossimo anno, i saldi invernali dureranno quasi due mesi. Ad annunciarlo è la giunta regionale che, durante la seduta odierna, ha approvato il calendario dei saldi invernali del prossimo anno: dal 5 gennaio al 1° marzo 2022, i cittadini campani potranno approfittare degli sconti previsti per questa stagione.

I commercianti sperano in un risultato migliore con l'inizio dei saldi invernali rispetto a quanto accaduto durante il Black friday. «La stragrande maggioranza delle attività commerciali della nostra regione aderenti a Confesercenti – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – ha rilevato una presenza esigua di clienti interessati ad approfittare di questa promozione. Black friday negativo anche per le attività nei centri commerciali industriali dove non ha potuto influire negativamente il maltempo registrato in Campania. I numeri ci inducono a pensare che per i consumatori il Black Friday non ha più il suo appeal».

Un fondo di 30 milioni a sostegno delle attività colpite dal Covid

Durante la seduta del 30 novembre della giunta regionale, tra i provvedimenti discussi, è stato approvato un fondo di 30 milioni in sostegno alle attività economiche danneggiate da questi ultimi due lunghi anni di pandemia. Queste risorse saranno ripartire tra interventi in favore di parchi acquatici, parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici. Inoltre, questo fondo servirà anche a incentivare il settore del cinema, che per lungo tempo è stato piegato dalla diffusione del Covid. Con i soldi disposti dalla Regione Campania, infatti, verranno finanziati interventi previsti dalla legge "Cinema Campania". Non solo, perché una parte delle risorse servirà per finanziare le imprese esercenti il trasporto turistico e i distretti del commercio della Regione. Infine verranno finanziate specifiche misure per aiutare le aziende campane a rischio fallimento.