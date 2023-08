Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania a settembre: il calendario scolastico 2023-2024 Agosto volge al termine e manca ormai poco all’inizio di un nuovo anno scolastico, a Napoli e in Campania: ecco il calendario, con i giorni di chiusura sia per le festività nazionali che per quelle locali.

A cura di Valerio Papadia

Mancano una manciata di ore, ormai, all'inizio di settembre. Questo mese, per centinaia di migliaia di studenti italiani, significa una cosa e una soltanto: la fine dell'estate, delle vacanze, e l'inizio di un nuovo anno scolastico, quello 2023-2024 in questo caso. Ma quando torneranno sui banchi di scuola gli studenti? Scopriamo allora il calendario scolastico 2023-2024 a Napoli e in Campania, comprese le prossime occasioni di riposo, sia per quanto riguarda le festività nazionali che quelle locali.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Napoli e in Campania

Come è noto agli studenti ormai da qualche mese, a Napoli e in Campania l'anno scolastico 2023-2024 comincerà mercoledì 13 settembre 2023, mentre la chiusura delle scuole è prevista per sabato 8 giugno 2024. Come spesso accade, però, le singole istituzioni scolastiche possono decidere autonomamente di apportare delle modifiche al calendario, purché si garantisca l'apertura dell'istituto entro il 15 settembre e la chiusura entro l'8 giugno.

Calendario scolastico 2023-2024: le festività e i ponti in Campania

Durante l'anno scolastico 2023-2024, come ogni anno, sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali, ma anche di quelle locali.

Festività nazionali

tutte le domeniche

1° novembre 2023, Festa di Ognissanti

8 dicembre 2023, Immacolata Concezione

25 dicembre 2023, Natale

26 dicembre 2023, Santo Stefano

1° gennaio 2024, Capodanno

6 gennaio 2024, Epifania

il lunedì dopo Pasqua

25 aprile 2024, Festa della Liberazione

1° maggio 2024, Festa del Lavoro

2 giugno 2024, Festa della Repubblica

Festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica)

Oltre alle festività nazionali, le attività didattiche sono sospese anche nei seguenti giorni:

2 novembre 2023, per la commemorazione dei defunti

9 dicembre 2023, per il ponte dell'Immacolata

23 dicembre 2023, dal 27 al 30 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024, per le festività del Natale

12 e 13 febbraio 2024, per le festività di Carnevale

dal 28 al 30 marzo 2024 e il 2 aprile 2024, per le festività della Pasqua

26 e 27 aprile 2024, per il ponte della Liberazione

Festività locali

Ci sono poi, in occasione di specifiche iniziative della Regione Campania, delle giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche. Ecco quali sono: