Qualiano, minacce all’arbitro alla partita Sport Village-Borbonia Felix: due denunciati Le proteste dopo un gol in sospetto fuorigioco. Denunciati dirigente e portiere della squadra ospite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Minacce all'arbitro per un gol in sospetto fuorigioco, finisce con due denunciati dai carabinieri la partita tra lo Sport Village di Qualiano e il Borbonia Felix di Napoli, zona Toscanella. Il match tra le due selezioni, valido per la 2° giornata del Campionato regionale di calcio di seconda categoria della Campania, si è disputato ieri pomeriggio, sabato 8 ottobre 2022, alle ore 15,30, nello stadio “Santo Stefano” di Qualiano, gremito dal pubblico per l'occasione. Tutto sembrava filare liscio, per una giornata di sport e divertimento agonistico tra ragazzi, fino a quando non è stata segnata la prima rete dalla squadra di casa, attorno alla prima mezz'ora di gioco.

Ma il gol viene accompagnato dalle proteste della squadra ospite che lamenta un sospetto fuorigioco. L’arbitro convalida, ma questo non basta a placare il pubblico che protesta vivacemente dagli spalti, fischia e chiede di annullare il gol. Il clima si fa molto pesante. Il dirigente e il portiere della squadra in trasferta Borbonia Felix non ci stanno e si scagliano contro l’arbitro. Volano insulti, minacce. E ancora il supporto dei fischi dagli spalti. Gli animi si scaldano. Arrivano i carabinieri della locale stazione di Qualiano, comune nell'area nord di Napoli. Arbitri della controversia, non per assegnare o meno il gol, ma per identificare i più riottosi e il dirigente e il portiere. Entrambi saranno denunciati in stato di libertà per minacce. La partita riprende, il tempo perso sarà recuperato: finirà 3 a 2 per i padroni di casa. Non resta che attendere il 29 gennaio 2023 quando si scenderà in campo per il prossimo “scontro” tra le due compagini napoletane.