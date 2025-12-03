napoli
video suggerito
video suggerito

Quali sono le migliori scuole superiori di Napoli: la classifica Eduscopio 2025

Come ogni anno, Eduscopio.it ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori in Italia. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma miglior liceo sia Scientifico che Classico.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
1 CONDIVISIONI
Immagine

Anche quest'anno il portale Eduscopio.it, che fa parte della Fondazione Agnelli, ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia. Un report, quello di Eduscopio, nato dall'esigenza di capire quali scuole superiori – suddivise per città e per indirizzo di studio – preparino nel modo migliore gli studenti a frequentare l'università oppure a entrare nel mondo del lavoro dopo il diploma. A Napoli, come l'anno scorso, il miglior liceo si conferma il Convitto Vittorio Emanuele II, che è primo in classifica sia per quanto riguarda il Classico che per quanto riguarda lo Scientifico, mentre al Linguistico svetta il Piero Calamandrei.

La classifica delle migliori scuole superiori di Napoli

Rispetto alla classifica dello scorso anno, quella di Eduscopio 2025 riserva, a Napoli, poche novità. Il podio per quanto riguarda, ad esempio, il Liceo Scientifico, è lo stesso dello scorso anno, mentre solo una novità, al terzo posto, distingue la classifica del Liceo Classico rispetto a quella dello scorso anno. Di seguito, ecco la classifica, limitatamente al podio, delle migliori scuole superiori di Napoli suddivise per indirizzo di studio.

Liceo Classico

Leggi anche
Migliora (per modo di dire) la qualità della vita nella provincia di Napoli: ora è quartultima in Italia
  1. Convitto Vittorio Emanuele II
  2. Jacopo Sannazzaro
  3. Piero Calamandrei

Liceo Scientifico

  1. Convitto Vittorio Emanuele II
  2. Giuseppe Mercalli
  3. Arturo Labriola

Liceo Linguistico

  1. Piero Calamandrei
  2. Mario Pagano
  3. Eleonora Pimentel Fonseca

Liceo Scienze Applicate

  1. Eleonora Pimentel Fonseca
  2. Arturo Labriola
  3. Galileo Galilei

Liceo Scienze Umane

  1. Galileo Galilei
  2. Eleonora Pimentel Fonseca
  3. Comenio

Liceo Economico Sociale

  1. Comenio
  2. Don Lorenzo Milani
  3. Pasquale Villari

Istituto Tecnico Economico

  1. Ferdinando Galiani
  2. Francesco Saverio Nitti
  3. Giancarlo Siani

Istituto Tecnico Tecnologico

  1. Sannino De Cillis
  2. Giancarlo Siani
  3. Della Porta Porzio
Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Il truffatore si vanta su Tiktok, il boss trova il video e gli chiede 50mila euro di pizzo
La camorra dei messaggeri: l'inchiesta Malachim svela relazioni e alleanze dei Licciardi in tutta Napoli
Blitz anticamorra dei carabinieri all'alba: 21 arresti in tutta Napoli
Rinforzi alla Procura di Napoli: arrivano 14 nuovi magistrati. Ma ne mancano ancora 8
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views