Quali sono le migliori scuole superiori di Napoli: la classifica Eduscopio 2025
Anche quest'anno il portale Eduscopio.it, che fa parte della Fondazione Agnelli, ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia. Un report, quello di Eduscopio, nato dall'esigenza di capire quali scuole superiori – suddivise per città e per indirizzo di studio – preparino nel modo migliore gli studenti a frequentare l'università oppure a entrare nel mondo del lavoro dopo il diploma. A Napoli, come l'anno scorso, il miglior liceo si conferma il Convitto Vittorio Emanuele II, che è primo in classifica sia per quanto riguarda il Classico che per quanto riguarda lo Scientifico, mentre al Linguistico svetta il Piero Calamandrei.
La classifica delle migliori scuole superiori di Napoli
Rispetto alla classifica dello scorso anno, quella di Eduscopio 2025 riserva, a Napoli, poche novità. Il podio per quanto riguarda, ad esempio, il Liceo Scientifico, è lo stesso dello scorso anno, mentre solo una novità, al terzo posto, distingue la classifica del Liceo Classico rispetto a quella dello scorso anno. Di seguito, ecco la classifica, limitatamente al podio, delle migliori scuole superiori di Napoli suddivise per indirizzo di studio.
Liceo Classico
- Convitto Vittorio Emanuele II
- Jacopo Sannazzaro
- Piero Calamandrei
Liceo Scientifico
- Convitto Vittorio Emanuele II
- Giuseppe Mercalli
- Arturo Labriola
Liceo Linguistico
- Piero Calamandrei
- Mario Pagano
- Eleonora Pimentel Fonseca
Liceo Scienze Applicate
- Eleonora Pimentel Fonseca
- Arturo Labriola
- Galileo Galilei
Liceo Scienze Umane
- Galileo Galilei
- Eleonora Pimentel Fonseca
- Comenio
Liceo Economico Sociale
- Comenio
- Don Lorenzo Milani
- Pasquale Villari
Istituto Tecnico Economico
- Ferdinando Galiani
- Francesco Saverio Nitti
- Giancarlo Siani
Istituto Tecnico Tecnologico
- Sannino De Cillis
- Giancarlo Siani
- Della Porta Porzio