Quali sono le migliori scuole superiori di Napoli: la classifica Eduscopio 2025

Come ogni anno, Eduscopio.it ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori in Italia. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma miglior liceo sia Scientifico che Classico.

Anche quest'anno il portale Eduscopio.it, che fa parte della Fondazione Agnelli, ha pubblicato la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia. Un report, quello di Eduscopio, nato dall'esigenza di capire quali scuole superiori – suddivise per città e per indirizzo di studio – preparino nel modo migliore gli studenti a frequentare l'università oppure a entrare nel mondo del lavoro dopo il diploma. A Napoli, come l'anno scorso, il miglior liceo si conferma il Convitto Vittorio Emanuele II, che è primo in classifica sia per quanto riguarda il Classico che per quanto riguarda lo Scientifico, mentre al Linguistico svetta il Piero Calamandrei.

La classifica delle migliori scuole superiori di Napoli

Rispetto alla classifica dello scorso anno, quella di Eduscopio 2025 riserva, a Napoli, poche novità. Il podio per quanto riguarda, ad esempio, il Liceo Scientifico, è lo stesso dello scorso anno, mentre solo una novità, al terzo posto, distingue la classifica del Liceo Classico rispetto a quella dello scorso anno. Di seguito, ecco la classifica, limitatamente al podio, delle migliori scuole superiori di Napoli suddivise per indirizzo di studio.

Liceo Classico

Convitto Vittorio Emanuele II Jacopo Sannazzaro Piero Calamandrei

Liceo Scientifico

Convitto Vittorio Emanuele II Giuseppe Mercalli Arturo Labriola

Liceo Linguistico

Piero Calamandrei Mario Pagano Eleonora Pimentel Fonseca

Liceo Scienze Applicate

Eleonora Pimentel Fonseca Arturo Labriola Galileo Galilei

Liceo Scienze Umane

Galileo Galilei Eleonora Pimentel Fonseca Comenio

Liceo Economico Sociale

Comenio Don Lorenzo Milani Pasquale Villari

Istituto Tecnico Economico

Ferdinando Galiani Francesco Saverio Nitti Giancarlo Siani

Istituto Tecnico Tecnologico