Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2024 a Napoli Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Napoli e dintorni, per la spesa del pranzo di Ferragosto e gli acquisti dell’ultimo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

In vista di Ferragosto, giovedì 15 agosto 2024, molti si preparano per feste e grigliate in compagnia di amici e parenti. Per procurarsi tutto il necessario per il pranzo di Ferragosto, per gli acquisti urgenti last minute, oppure anche solo per poter trascorrere qualche ora di relax a fare shopping in famiglia, restando al fresco, sarà possibile usufruire dei centri commerciali e dei supermercati che, per l'occasione, in Campania resteranno aperti.

Quali sono i principali supermercati aperti a Ferragosto

In Campania quasi tutte le catene di supermercati saranno aperte nella giornata di Ferragosto 2024. Si consiglia, ad ogni modo, di fare riferimento al sito ufficiale di ogni catena per conoscere eventuali modifiche di orario o singole eccezioni.

Gruppo 365: I supermercati a marchio Sole365 saranno aperti tutta la giornata, in alcuni casi dalle 7,30 alle 21,00. Si consiglia di consultare le pagine social e i siti web ufficiali per avere aggiornamenti sui singoli punti vendita.

: I supermercati Decò seguiranno diversi orari a seconda del punto vendita. Alcuni saranno aperti 8,00-14,00, altri 8,00-17,30. Altri ancora potrebbero seguire orari diversi. Sospesa in molti casi la spesa a domicilio. Consultare le pagine social ufficiali per avere informazioni dettagliate. Lidl: Diversi supermercati della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante Ferragosto. Sul sito sono indicati gli orari.

Diversi supermercati della catena Lidl garantiranno l’apertura anche durante Ferragosto. Sul sito sono indicati gli orari. Md : i supermercati MD dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto, in molti casi saranno aperti la mattina. Si consiglia di controllare sul portale ufficiale per ulteriori informazioni.

: i supermercati MD dovrebbero garantire l’apertura anche il 15 agosto, in molti casi saranno aperti la mattina. Si consiglia di controllare sul portale ufficiale per ulteriori informazioni. Pam: i punti vendita Pam saranno aperti, tranne qualche rara eccezione, dalle 7,30 alle 21.

Gli orari dei centri commerciali in Campania

I centri commerciali resteranno quasi tutti aperti a Ferragosto in Campania, in molti casi con orario dalle 10 alle 22, salvo qualche eccezione. “Per chi resta in città durante le calde giornate estive – spiega Gaetano Graziano, esperto del settore – i centri commerciali assolvono anche una funzione sociale, offrendo un rifugio fresco grazie all’aria condizionata. Questo è particolarmente apprezzato da chi cerca un po’ di sollievo dal caldo torrido. Inoltre, per la giornata di festa sono previsti anche spettacoli di intrattenimento”.

Vulcano Buono : sarà aperto dalle 10,00 alle 22,00. La parte food, con ristoranti, bar e pub fino alle ore 23,00.

: sarà aperto dalle 10,00 alle 22,00. La parte food, con ristoranti, bar e pub fino alle ore 23,00. Centro Campania : la Galleria commerciale sarà aperta dalle 10,00 alle 22,00. La parte food, Piazza Campania, Hollywood Kart fino a mezzanotte. UCI Cinemas prevede la prima programmazione dalle 15:30.

: la Galleria commerciale sarà aperta dalle 10,00 alle 22,00. La parte food, Piazza Campania, Hollywood Kart fino a mezzanotte. UCI Cinemas prevede la prima programmazione dalle 15:30. Le porte di Napoli : il centro commerciale di Afragola sarà chiuso.

: il centro commerciale di Afragola sarà chiuso. Neapolis : aperto dalle 9,00 alle 21,00. Sono previsti giochi, laboratori, gonfiabili e animazione dalle 11 alle 20. Sarà offerta un'anguria alle 19,30, fino a esaurimento scorte. All'interno il supermercato Sole365 sarà aperto 8,30-21,00. Negozi e Area Ristoro al 1° Piano 9,30-21,00.

: aperto dalle 9,00 alle 21,00. Sono previsti giochi, laboratori, gonfiabili e animazione dalle 11 alle 20. Sarà offerta un'anguria alle 19,30, fino a esaurimento scorte. All'interno il supermercato Sole365 sarà aperto 8,30-21,00. Negozi e Area Ristoro al 1° Piano 9,30-21,00. Centro Commerciale Grande Sud : il Parco commerciale di Giugliano in Campania sarà aperto dalle 9,00 alle 21,00.

: il Parco commerciale di Giugliano in Campania sarà aperto dalle 9,00 alle 21,00. La Cartiera di Pompei : aperta intera giornata dalle 9,30 alle 21,30 .

: aperta intera giornata dalle 9,30 alle 21,30 . Fabulae: il parco commerciale Fabulae di Frattamaggiore sarà chiuso.