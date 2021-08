Quali sono i cognomi più diffusi in Campania: la lista provincia per provincia Il sito cognomix.it, banca dati sulla diffusione dei cognomi sul territorio italiano, ha stilato la lista di quali sono quelli più diffusi nello Stivale, regione per regione. In Campania, come c’era da aspettarsi, il cognome più diffuso resta Esposito, seguito a ruota da Caiazzo, Annunziata e Scongamiglio.

A cura di Valerio Papadia

(Fonte: italianismo)

Quali sono i cognomi più diffusi in Campania? Ci ha pensato il sito cognomix.it – banca dati sulla diffusione dei cognomi nel nostro Paese – a rispondere a questa domanda che, in Campania, porta con sé una risposta scontata. Sì perché Esposito si conferma il cognome più diffuso sul nostro territorio: si tratta del cognome dato ai bambini che venivano abbandonati alla cosiddetta ruota degli esposti, nel cuore di Napoli. Dopo Esposito, seguono a ruota i cognomi Caiazzo, Annunziata e Scognamiglio, mentre anche Russo si conferma un cognome molto diffuso in Campania. Molta diffusione anche per i cognomi derivanti da mestieri, come Piscopo (da vescovo) oppure Iodice (da giudice), oppure per i cognomi che indicano località geografiche, come Ferrara, Greco, Capuano, Sorrentino e Calabrese.

I cognomi più diffusi provincia per provincia

Se si dà un'occhiata più da vicino alla diffusione dei cognomi nella cinque province della Campania, si nota che spesso tra esse c'è molta differenza, anche se alcuni cognomi sono diffusi in tutta la regione. Ecco, di seguito, la lista dei cognomi più diffusi in Campania provincia per provincia.

Napoli

Esposito

Russo

Romano

De Rosa

De Luca

Salerno

Santoro

Giordano

Vicinanza

Russo

Esposito

Caserta

Natale

Russo

Fusco

Farina

Rossi

Avellino

Iannaccone

Festa

Picariello

Cucciniello

Benevento