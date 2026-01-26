Pulizia alle Torri Aragonesi di Napoli: rimossi 26 quintali di rifiuti pericolosi per la salute dei cittadini

Le forze dell’ordine impegnate nella pulizia delle Torri Aragonesi

Nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, una operazione interforze per il decoro urbano è andata in scena alle Torri Aragonesi, che sorgono in via Marina, nella zona del Porto di Napoli. Nella fattispecie, in campo sono scesi i poliziotti dei commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, Pianura e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, unitamente ai militari dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, con il supporto degli agenti della Polizia Metropolitana e della Polizia Municipale e degli operatori di Napoli Servizi, Asia e Asl Napoli 1 Centro. Gli operatori hanno svolto un servizio straordinario volto al ripristino e al risanamento dell'area delle Torri Aragonesi, dove molti clochard hanno allestito ripari di fortuna.

Sul posto anche cooperative sociali per fornire assistenza ai clochard

E così, gli operatori hanno rimosso 26 quintali di rifiuti e masserizie, considerati pericolosi per la salute dei cittadini, accumulati dai senzatetto nei loro ripari di fortuna. Al fine di fornire assistenza ai clochard, sul posto sono intervenuti operatori della cooperative sociali "Camper UDEC" e "Unità Strada Lotto 5". La zona delle Torri Aragonesi resterà monitorata dalle forze dell'ordine per garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.