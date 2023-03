Protezione Civile Campania: allerta meteo Gialla dalle ore 18 di oggi 14 marzo

Nuovo allerta meteo in Campania da oggi fino a domani 15 marzo. Previsti forti temporali e vento.

Allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un bollettino che prevede «possibili temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento».

I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Si prevedono in particolare:Precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi.

Venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo.Mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.