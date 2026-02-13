Proteste e auto in fiamme sulla Circumvallazione esterna a Napoli, traffico bloccato

Immagine di repertorio

Proteste e auto in fiamme sulla Circumvallazione esterna di Napoli all'altezza del civico 167, di fronte al campo nomadi che si trova alle spalle dell'aeroporto di Capodichino. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operai dell'Abc e di Asìa, le aziende dell'acquedotto e dell'igiene urbana di Napoli. Al momento il traffico risulta bloccato. I problemi sono iniziati attorno alle ore 16,30 di oggi, venerdì 13 febbraio. Secondo le prime informazioni, poco prima ignoti avrebbero dato fuoco a una carcassa di un’auto con lo scopo di bloccare la circolazione veicolare sulla Circumvallazione, anche conosciuta come la strada americana, importante arteria viaria che collega il capoluogo partenopeo con i popolosi comuni dell'area nord, come Casoria, Arzano, Mugnano, Melito e Villaricca. Immediatamente sono stati allertati i militarti dell'arma di Secondigliano.

La protesta dei residenti del campo nomadi

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella che i motivi del gesto possano essere verosimilmente riconducibili a un’interruzione dell’acqua presso il campo rom. L'erogazione idrica era stata sospesa per consentire dei lavori di riparazione di una conduttura. Sono stati attivati Vigili del Fuoco e la società Asia per lo sgombero. I carabinieri della Stazione di Secondigliano stanno contattando il personale dell’Abc per il ripristino. Il traffico, come detto, al momento risulta bloccato. Al momento non è chiaro quando potrebbe riprendere la circolazione sulla Circumvallazione.