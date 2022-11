Prorogata l’allerta meteo su tutta la Campania fino a domenica pomeriggio 26 novembre La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore fino alle 18 di domenica.

A cura di Redazione Meteo

Il maltempo in Campania continuerà. Ed è una pessima notizia visti danni e dispersi sull'isola di Ischia, a Casamicciola Terme. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo attualmente in vigore fino alle ore 18 di domenica 27 novembre. Anche nelle zone in cui da stasera si passa al livello giallo – spiegano dalla Regione – «saranno ancora possibili fenomeni franosi e caduta massi, in considerazione della saturazione dei suoli».

Fino alle 21 di oggi, sabato 26 novembre:

​Arancione sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)

Gialla sul resto della regione.

Dalle 21 di oggi fino alle 18 di domani, domenica 27 novembre:

​​Arancione sulla zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana)

Gialla sul resto della regione​

In dettaglio, sulla zona 1, dal pomeriggio di oggi rinforzeranno i venti e il moto ondoso. Sono previste ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio, soprattutto durante la notte.

Leggi anche Allerta meteo gialla prorogata in Campania: temporali fino alle 12 di domani giovedì 17 novembre

Fino alle 18 di domani, su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige ancora una allerta per venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.