Pronto Soccorso del Cardarelli sotto pressione. La parente di una anziana racconta il suo caso sui social Polemiche in Rete da parte dei parenti di un’anziana che avrebbe atteso diverse ore al pronto soccorso del Cardarelli. La replica del nosocomio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Pronto Soccorso del Cardarelli è di nuovo sotto pressione, come spiega lo stesso nosocomio in una nota, in risposta ad alcune polemiche relative alla lentezza dei soccorsi che sarebbe avvenuta nella giornata di ieri. Nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, la media degli accessi è salita fino a 217, in netto aumento rispetto alla settimana precedente (174). Dei 217 accessi, erano 37 i codici arancioni e rossi considerati gravi, e nello specifico 8 codici rossi e 29 arancioni. Tra i codici di maggiore gravità, spiega l'Azienda Ospedaliera, arrivati in Pronto Soccorso ci sono stati un paziente gravemente ustionato e due pazienti anziani con rottura del femore.

Il caso è partito dopo le polemiche sui social per lo sfogo della parente di una donna di 79 anni che ieri, classificata come codice verde, a detta dei parenti avrebbe atteso 7 ore per una ferita lacero contusa dopo una caduta in casa e già affetta da demenza senile, dolori osteoarticolari e muscolo scheletrici dettati da patologie quali artrite reumatoide ed osteoporosi. A scatenare poi le ire dei parenti anche il tempo di attesa di una tac che sarebbe stato quantificato in qualche ore. Secondo quanto spiegato dal Cardarelli, "la donna ha atteso dalle 14.44 alle 19.45 (quindi circa cinque ore e non sette", mentre la stessa signora "non ha mai perso conoscenza, ha rifiutato di effettuare la TAC cranio e, nell’ambito del Pronto Soccorso, i medici hanno suturato il taglio alla testa con 4 punti". Il tutto, "come detto agli accompagnatori della paziente, mentre i medici e gli infermieri della struttura sono stati impegnati nella gestione di 8 codici rossi e 29 codici arancioni", conclude ancora la nota del Cardarelli.