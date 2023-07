Pronto Soccorso del Cardarelli chiuso al 118 con casi non gravi. Motivo? Troppi accessi, ieri 250 Cardarelli, record di accessi in Pronto Soccorso: 250 persone in 24 ore. Sospesi i trasferimenti attraverso il 118 e da altri ospedali.

A cura di Redazione Napoli

C'è un problema, rilevante, nel sistema di Pronto Soccorso ospedaliero a Napoli. Da oggi la direzione del Cardarelli ha comunicato al servizio 118 «l’impossibilità ad accogliere pazienti con problematiche di minore gravità a causa dell’elevato numero di accessi verificatisi nelle ultime 24 ore e della complessità dei casi trattati».

Motivo? L’elevato numero di accessi e ricoveri gestiti dall’ospedale Cardarelli nelle ultime 24 ore. Questi i dati forniti dal principale ospedale napoletano: nella giornata di venerdì 21 luglio il Pronto Soccorso ha accolto circa 250 pazienti di cui 96 (circa il 39% del totale) sono stati ricoverati nei reparti o presso il servizio OBI (Osservazione Breve Intensiva). In una sola ora, nella giornata di ieri sono stati 9 i codici rossi trattati dal personale del servizio di Emergenza-Urgenza.

Resta sempre garantita l’assistenza attraverso il servizio 118 per i pazienti che presentino problematiche gravi (per es. infarto o ictus, vittime di gravi incidenti, eccetera).

La sospensione dei trasferimenti, inoltre, non influisce su quanti giungono in Pronto Soccorso coi mezzi propri.

Dunque sono le ambulanze che – in casi non gravi – non si recheranno al Cardarelli. Se per una emergenza ci si reca con mezzi propri l'assistenza sarà garantita. Ovviamente i tempi del triage sono commisurati alla situazione.

