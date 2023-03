Professori e alunni troppo distratti dai cellulari durante le lezioni: la preside li vieta per tutti Accade all’Istituto omnicomprensivo statale Formicola, Liberi, Pontelatone, nella provincia di Caserta: i cellulari devono essere lasciati in appositi contenitori prima dell’inizio delle lezioni.

A cura di Valerio Papadia

Dalla diffusione massiccia dei cellulari ci si interroga su quanto sia opportuno utilizzarli nella aule scolastiche. Nella provincia di Caserta, all'Istituto omnicomprensivo statale "Formicola, Liberi, Pontelatone", la dirigente scolastica ha però ravvisato che i cellulari fossero un elemento di distrazione troppo grande, non soltanto per gli studenti, ma anche per i docenti: come riporta Il Mattino, dunque, la preside Antonella Tafuri, con un'apposita circolare, ha vietato l'utilizzo degli smartphone durante le lezioni.

Come esplicita la circolare, infatti, i cellulari devono essere lasciati in un apposito contenitore prima di entrare in aula: a questa regola devono sottostare tutti, sia studenti che insegnanti.

I sindacati vogliono contestare la circolare della preside

Una decisione destinata a far discutere, quella presa dalla dirigente scolastica Tafuri, dal momento che nelle "Indicazioni sull'utilizzo dei telefono cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" del Ministero dell'Istruzione inviate alle scuole alla fine del 2022 non si fa esplicito riferimento agli insegnanti.

Ecco perché i rappresentanti sindacali della categoria sono decisi a contestare la circolare della preside dell'Istituto omnicomprensivo statale "Formicola, Liberi, Pontelatone": i sindacati, infatti, ritengono esagerato il provvedimento.