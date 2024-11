video suggerito

Procida, ragazzo in giro con una katana di 90 centimetri: “Sono appassionato di armi antiche” Controlli dei carabinieri a Ischia e Procida: un 22enne trovato in giro con una katana, tre 15enni denunciati per furto di biciclette elettriche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sarebbe un "appassionato di armi antiche", e per questo motivo l'aveva comprata: si sarebbe giustificato così un 22enne di Procida, che aveva una katana da 90 centimetri, lama non affilata ma punta acuminata. A mettere nei guai il giovane, però, non è stato il possesso ma il fatto che la portasse con sé: i carabinieri lo hanno beccato in strada. La denuncia è nel bilancio dei servizi effettuati nelle scorse ore ad Ischia, dove i militari hanno monitorato i flussi turistici e i luoghi della movida. I controlli hanno riguardato le isole di Ischia e Procida, complessivamente sono state identificate 242 persone e controllati 150 veicoli.

Il 22enne procidano è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale. L'arma, ha spiegato, era stata comprata una settimana fa a Napoli, per collezionismo, e non sapeva che avrebbe dovuto denunciarne il possesso; non è stato invece in grado di motivare il perché se la portasse in giro. La katana, che sebbene la lama non fosse affilata viene equiparata ad un'arma a tutti gli effetti, è stata sequestrata. Sempre a Procida, i carabinieri hanno denunciato tre turisti greci di 15 anni, accusati di furto in concorso: sono stati trovati in sella a tre biciclette elettriche rubate qualche minuto prima mentre erano parcheggiate in via Roma; i tre sono stati affidati ai genitori e verranno proposti per il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune del Napoletano.

A Ischia, invece, i carabinieri della stazione di Forio hanno controllato tre alberghi insieme ai carabinieri del Nas di Napoli; in una delle strutture, in via provinciale Panza Succhivo, sono state accertate carenze igienico sanitarie; sono stati sequestrati 40 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità e il legale rappresentante dell'albergo è stato sanzionato per 3.500 euro. Sono stati denunciati per detenzione a fine di spaccio due giovani, entrambi incensurati: un 20enne di Barano fermato in via Duca degli Abruzzi con 6 grammi di marijuana e 26 di hashish e un 18enne fermato in via Serbatoi con 40 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Una 44enne, infine, è stata denunciata perché fermata alla guida in stato di ebbrezza.

