Procida, il cane Pedro scappa e poi si tuffa in acqua: salvato da Protezione Civile e Guardia Costiera Il cane Pedro si perde tra i boschi di Procida: ritrovato dalla Protezione Civile, si lancia in mare dal costone e viene salvato stavolta dalla Guardia Costiera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Tg Procida

Un labrador smarrito tra i boschi di Procida, per poi lanciarsi in acqua dal costone: alla fine, per Pedro tutto è bene quel che finisce bene, grazie all'intervento della Guardia Costiera che lo ha recuperato in acqua e riportato ai suoi padroni. Forse si era smarrito dalla zona intorno a casa sua, o forse era solo il desiderio di esplorare quel tratto popolato di boschi fitti e vegetazione incolta che portano al costone su cui ci si affaccia nel Golfo di Napoli, frazione partenopea del Mar Tirreno e più in genere del Mediterraneo. Fatto sta che i padroni, preoccupati per non vederlo tornare a casa, hanno dato l'allarme, avvertendo della sua scomparsa anche la Protezione Civile.

E così proprio i volontari della Protezione Civile di Procida sono giunti sul posto e hanno avviato le ricerche, per poi scoprire che non si era allontanato di molto ma era rimasto bloccato proprio tra la vegetazione: liberato, il cane Pedro però forse per la paura o forse per la gioia di essere di nuovo "libero", si è lanciato in acqua dal costone. Per i soccorritori, dunque, tutto da rifare: stavolta però è intervenuta la Guardia Costiera che, con il proprio gommone di salvataggio lo ha recuperato e lo ha riaffidato ai propri padroni, visibilmente contenti di aver ritrovato il loro animale da affezione, che se l'era vista brutta durante la sua "esplorazione" del cantuccio di boschi fitti e vegetazione incolta che circondano la casa dei suoi proprietari. Tutto è bene quel che finisce bene: al di là dello spavento, il cane è tornato a casa sano e salvo, solo un po' più bagnato del solito e senza particolari problemi, come si vede dalle immagini di Tg Procida, che ne ha dato notizia sui propri canali social.