Identificato il cadavere trovato sulla spiaggia a Procida il 3 febbraio: è un 73enne dell'Avellinese Identificato il corpo dell'uomo ritrovato il 3 febbraio sulla spiaggia a Procida: è un 73enne di Cervinara, in provincia di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Identificato il cadavere ritrovato sulla spiaggia della Chiaiolella, sull'isola di Procida, lunedì 3 febbraio scorso. Si tratta di un uomo di 73 anni originario di Cervinara, in provincia di Avellino. La scomparsa dell'anziano era stata denunciata sabato 1 febbraio. Il corpo senza vita del 73enne era stato ritrovato dai carabinieri nel pomeriggio del lunedì. Era riverso sull'arenile. Procedono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ischia e della stazione di Procida per chiarire le cause del decesso, in attesa dell’esame autoptico.

Disposto l'esame autoptico sul corpo del 73enne

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo sarebbe arrivato sul litorale dell'isola del Golfo di Napoli trasportato probabilmente dalle onde del mare. Il cadavere, dopo il ritrovamento, è stato poi trasferito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, presso l'obitorio del Nuovo Policlinico dell'Università Federico II di Napoli per l’autopsia. Dall'esame autoptico potrebbero emergere ulteriori elementi utili a ricostruire quanto avvenuto.

Al momento non è chiaro come il 73enne avellinese possa essere arrivato sull'isola di Procida. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a ricostruire le ultime ore dell'uomo e quali possano essere stati i suoi spostamenti. Il corpo era stato ritrovato riverso sulla battigia dai carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale. Le indagini erano subito partite per cercare di capire cosa fosse accaduto. Dalle prime informazioni sembra anche che il corpo presentasse alcuni traumi. Ma non è chiaro come il 73enne possa esserseli procurati, non si esclude che possano essere avvenuti anche dopo il decesso.