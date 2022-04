Procida 2022, set d’estate: si girano Un Posto al Sole e Mina Settembre A Procida si girano la fiction Rai Mina Settembre con Serena Rossi e presto saranno lì ambientate anche alcune puntate estive di “Un Posto al Sole”

Procida 2022 Capitale italiana della Cultura è sempre più appetibile per i grandi set di film ma anche di fiction e soap opera: sono iniziate le riprese della nuova stagione di "Mina Settembre", la fiction di Raiuno tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni che vede come protagonista la napoletana Serena Rossi.

Dopo Mina Settembre, Procida diventerà set cinematografico per la più popolare e longeva soap opera italiana: "Un posto al sole" che lascia temporaneamente Napoli per ambientare alcune delle sue storie nell'isola del Golfo. A fine giugno ciak per una serie televisiva inglese e poi arriverà la tv francese per un altro prodotto.

Non solo: il coloratissimo e suggestivo borgo sul mare è stato, inoltre, scelto da «un noto e prestigioso regista italiano», spiega il delegato al turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola, senza voler svelare altro: «Presto sarà ospite qui, e ispirato alla scrittura per la sceneggiatura del suo prossimo film»: