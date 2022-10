Problemi tecnici, stop ai treni sulla tratta Scafati-Poggiomarino della Circumvesuviana L’Eav, società che gestisce la linea, ha fatto sapere di aver messo in campo un servizio di autobus sostitutivi per ovviare ai disagi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora disagi per i viaggiatori che usufruiscono della Circumvesuviana per spostarsi in Campania: a causa di problemi tecnici da questa mattina, lunedì 24 ottobre, la circolazione dei treni sulla tratta Scafati-Poggiomarino è stata interrotta. A comunicarlo è stata l'Eav, l'azienda del trasporto pubblico che gestisce la linea, che ha fatto sapere però di aver attivato un servizio di autobus sostitutivi per collegare le stazioni di Scafati (nella provincia di Salerno) e di Poggiomarino (nella provincia di Napoli). L'azienda non ha però ancora reso noti i tempi di ripristino del servizio, ovvero quando i treni torneranno a circolare sulla tratta.

Troppi atti vandalici, chiusa stazione della Circum

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 20 ottobre, è stata invece chiusa a tempo indeterminato un'altra stazione della Circumvesuviana, vale a dire quella di Parco Piemonte a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli. L'Eav ha comunicato in questa circostanza che è stato necessario chiudere temporaneamente la stazione a causa dei "gravi atti vandalici di cui è stata fatta oggetto, come da denuncia presentata alle competenti Autorità". Come ha ricordato l'azienda del trasporto pubblico, la città della provincia partenopea è servita dalle stazione di Pomigliano d'Arco e Pratola Ponte.