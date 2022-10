Troppi atti vandalici, chiude la stazione della Circumvesuviana a Pomigliano d’Arco Si tratta della stazione di Parco Piemonte, che chiuderà a partire dal prossimo 20 ottobre: a comunicarlo è stato l’Eav, la società che gestisce la linea.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Troppi atti vandalici: per questo motivo, chiude temporaneamente la stazione Parco Piemonte della Circumvesuviana, fermata che si trova a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli; la stazione chiuderà a partire da giovedì 20 ottobre. A prendere questa decisione, e a comunicarla in una nota, è stata l'Eav, l'azienda del trasporto pubblico che gestisce il servizio, che cita come motivazione della temporanea chiusura della stazione "i gravi atti vandalici di cui è stata fatta oggetto, come da denuncia presentata alle competenti Autorità". La stazione sorge sulla linea Napoli-Nola-Baiano: come si legge nella nota dell'Eav, "a partire da inizio servizio del giorno 20 ottobre 2022, i treno non effettueranno fermata a Parco Piemonte". Come ricorda l'azienda, il Comune di Pomigliano è servito anche dalle stazioni di Pomigliano d'Arco e Pratola Ponte.

A bando locali nelle stazioni della Linea 1 e delle Funicolari a Napoli

A Napoli, invece, l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo campano, ha messo a bando 13 locali che si trovano nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana e delle Funicolari cittadine. I canoni d'affitto partono da 350 euro fino a 3mila: i contratti saranno di 6 anni, rinnovabili per altri 6. I locali potranno essere adibiti a diversi usi: bar, profumerie, edicole, perfino discoteche.