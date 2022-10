Trasporto pubblico a Napoli

Funicolari e metro di Napoli, a bando i locali nelle stazioni: bar e tabaccherie in fitto da 350 euro al mese A bando 13 locali commerciali nelle stazioni, i canoni a base d’asta vanno da 350 a 3mila euro al mese. Domande entro il 15 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A bando i locali commerciali nelle stazioni della metro Linea 1 e delle Funicolari di Napoli. Sono 13 in totale gli immobili che l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha messo sul mercato con canoni di affitto che partono da 350 euro fino a 3mila euro al mese. Contratti di 6 anni, rinnovabili di altri 6. L'Anm ha pubblicato l'11 ottobre il bando per l'affitto. Ci sarà tempo fino al 15 novembre per presentare le offerte al rialzo, rispetto al prezzo a base d'asta. I locali possono essere adibiti a diversi usi: edicole, tabaccai, bar, profumerie e anche discoteche.

L'elenco dei locali in affitto

Sono 13 i locali messi a bando. Ci sono quelli della metro Linea 1 di Medaglie d'Oro, Museo atrio e corridoio L1-L2 (questi ultimi entrambi occupati), Salvator Rosa e Colli Aminei. La Funicolare di Mergellina. Tre locali nella Funicolare Centrale (Augusteo esterno tornelli, che è occupato, Petraio e via Sanfelice entrambi liberi). Quattro locali nella Funicolare di Montesanto, dei quali due occupati e due liberi. Le dimensioni sono diverse, si va dai 5 metri quadrati di Augusteo ai 137 di via Sanfelice, distribuiti su due piani, con ascensore.

I locali saranno dati in locazione nello stato in cui si trovano, con contratti di 6 anni rinnovabili per altri 6 anni. Chi presenta l'offerta dovrà depositare una cauzione pari a tre mensilità anticipate che sarà restituita alla stipula del contratto e per gli altri dai 30 giorni successivi all'apertura delle buste e non oltre i 60.

Anche i canoni di partenza variano: si va dai 350 euro al mese dei locali del Petraio e di Salvator Rosa, ai 1.700 euro di quelli di Medaglie d'Oro, fino ai 3mila euro di via Sanfelice. Lo stesso concorrente può aggiudicarsi anche più lotti. Vince chi propone il canone più alto. Le buste saranno aperte il 17 novembre.