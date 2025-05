video suggerito

Principio d'incendio all'Ikea di Afragola: evacuati clienti e dipendenti Un principio di incendio si è verificato nella serata di oggi allo store Ikea di Afragola, in provincia di Napoli: il negozio è stato evacuato; non si registrano feriti.

A cura di Valerio Papadia

Lo store Ikea di Afragola

Momenti di paura nella prima serata di oggi, venerdì 16 maggio, allo store Ikea di Afragola, nella provincia di Napoli: un principio d'incendio si è verificato nell'esercizio commerciale della nota catena svedese di arredamento. Da quanto si apprende, il principio di incendio avrebbe riguardato un frigorifero sito nell'area bistrot di Ikea, al primo piano dello store, proprio davanti alle casse: stando a una prima ricostruzione, il frigorifero sarebbe andato in corto circuito; dall'elettrodomestico sarebbe fuoriuscito molto fumo, ma non si sarebbero sprigionate fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: lo store Ikea è stato evacuato, con i dipendenti e i clienti che si trovavano dentro in quel momento che sono stati fatti uscire; i vigili del fuoco hanno tenuto sotto controllo il principio d'incendio che, come detto, non ha comunque generato fiamme. Da quanto si apprende, inoltre, l'episodio non avrebbe fatto registrare feriti né intossicati.

Nello store Ikea di Afragola sono intervenuti, inoltre, anche gli agenti della locale Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare le cause del principio d'incendio. Dopo lo spavento, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.