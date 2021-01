in foto: Il principio d’incendio nel supermercato Sole 365 (foto da Facebook)

Soltanto molta paura, ma nessuna conseguenza grave, per il principio di incendio che si è verificato ieri sera, 1 gennaio, nel Sole 365 di Fuorigrotta: il fumo che aveva riempito i locali e usciva dal supermercato ha spaventato i residenti, ma la situazione è tornata presto sotto controllo grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. In queste ore i controlli sulla merce, per verificare che non sia stata contaminata. L'allarme è partito poco prima delle 21 di ieri, quando dagli edifici di fronte si sono accorti del fumo che stava invadendo il supermercato.

Sul posto, in via Lepanto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia del vicino commissariato San Paolo della Polizia di Stato. A preoccupare maggiormente, il fatto che il supermercato si trovi al piano terra di un condominio dove abitano numerose famiglie. Una volta all'interno, i pompieri hanno accertato che a causare il fumo era stato un malfunzionamento dell'impianto elettrico, un corto circuito ai frigoriferi congelatori. Fortunatamente non si sono sviluppate fiamme e i locali del supermercato non sono rimasti danneggiati. Scongiurata quindi, sin dai primi momenti dell'intervento, l'ipotesi di uno sgombero dell'edificio e di problemi connessi alla stabilità.

L'intervento è durato un paio di ore, necessarie per le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell'area. Ieri il supermercato era chiuso, al momento del principio d'incendio non c'era nessuno all'interno. In queste ore sono in corso i controlli sulla merce non confezionata, per verificare che non sia stata esposta al fumo e quindi contaminata.