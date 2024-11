video suggerito

Primark apre nel Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano (Salerno) il 12 dicembre 2024 Apre il 12 dicembre 2024 il nuovo negozio di Primark all'interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Mancava solo la data, ora è arrivata: Primark aprirà il 12 dicembre 2024 all'interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Lo ha annunciato lo stesso retailer internazionale di moda che dunque aprirà ad appena due settimane dal Natale e si candida già alle consuete file per regali e acquisti tipici del periodo natalizio. "Con una superficie commerciale di 3.590 metri quadrati suddivisi su due livelli, questo store rappresenterà il secondo di Primark nella regione" dopo quello di Marcianise, spiega Primark in una nota

"Primark ha già instaurato un forte legame con i suoi clienti nella regione Campania e, con questa nuova apertura, siamo felici di poter raggiungerne sempre di più", ha spiegato Luca Ciuffreda, Responsabile di Primark Italia, che ha poi aggiunto che "questo nuovo store fa infatti parte del più ampio piano di espansione di Primark in Italia, dove presto raggiungeremo un totale di ben 21 negozi". Gli fa eco Carmela Cascino, Direttrice del Centro Commerciale Maximall, che ha chiosato: "Questa apertura è la dimostrazione del grande e continuo impegno da parte della proprietà Irgenre Group srl e di tutto lo staff di direzione volto a garantire un servizio e una proposta commerciale in continua evoluzione e al passo con i tempi. Il nostro proposito è di offrire a tutti i nostri clienti una shopping experience emozionale ed unica nell’area di riferimento e con l’apertura di Primark andremo a rafforzare questo concetto che è un elemento imprescindibile nella nostra filosofia gestionale". Soddisfatto anche Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano: "Accogliamo con favore ed entusiasmo un marchio ed uno staff che vanno ad arricchire la proposta commerciale di Pontecagnano Faiano. Siamo lieti che essa possa produrre effetti positivi sul nostro territorio, contribuendo alla crescita dell'economia locale. Auspichiamo una sempre più fitta collaborazione e confidiamo che questo sia un ottimo inizio, per i dipendenti, per i clienti, per tutti".