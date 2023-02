Primarie Pd, a Napoli città vince Elly Schlein Il comitato che sostiene Elly Schlein ha fatto sapere che la candidata ha vinto la sfida con Stefano Bonaccini alle Primarie del Partito democratico a Napoli città.

Lo spoglio è ancora in corso, ma il comitato di Elly Schlein ha comunicato che la candidata ha vinto le primarie del Partito democratico a Napoli città. Sembrerebbe in vantaggio Stefano Bonaccini, invece, in provincia di Napoli e nelle altre province della Campania.

Cominciano ad arrivare i risultati dei primi gazebo allestiti nel capoluogo partenopeo. Al Vomero, per esempio, Schlein ha conquistato oltre il 60 per cento dei consensi. Schlein in netto vantaggio anche all'Arenella e nella Munipalità 5.

In tutta la Campania erano stati allestiti 403 seggi presso i circoli e presso i gazebo. Alle 13 erano stati circa 45mila i votanti, con circa 20mila votanti a Napoli e provincia. Non è stato ancora diffuso il dato finale sull'affluenza in Campania.

"Mancano ancora i dati di alcune regioni e di alcune città, ma possiamo dire che l'affluenza nazionale si aggirerà attorno al milione di votanti", ha dichiarato la deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione per il Congresso.