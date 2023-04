Prima la rissa in strada, poi l’aggressione ai poliziotti: arrestato un 22enne Una rissa in strada, poi l’aggressione ai poliziotti: arrestato un 22enne, era stato già espulso dall’Italia nel giugno 2022 dal prefetto di Modena.

Prima una rissa in strada, poi l'aggressione ai poliziotti durante le fasi di identificazione: alla fine per il 22enne sono scattate le manette e l'arresto. Deve rispondere di svariati reati, tra cui lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale il giovane arrestato a Napoli nella mattina di ieri dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia. Ma non solo: l'uomo è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano. Dai controlli, infatti, è emerso che a giugno dello scorso anno era stato espulso dal Prefetto di Modena.

Tutto è accaduto nella mattinata di ieri in piazza Salerno, a due passi dal Centro Direzionale di Napoli. Qui due persone erano rimaste ferite in seguito ad un'aggressione, subito segnalata alle forze dell'ordine. Giunti sul posto, gli stessi poliziotti hanno trovato personale medico-sanitario del 118 che stava soccorrendo i due uomini, portandoli poi all'ospedale del Mare di Ponticelli per le cure del caso.

Ma quando i due, dopo essere stati medicati, sono stati accompagnati negli uffici di polizia per essere identificati, uno di essi ha dato in escandescenze ed ha aggredito i poliziotti. Dopo una breve colluttazione, gli agenti lo hanno bloccato: dagli accertamenti, è quindi emerso che il 22enne, di origine marocchina, già nel giugno dello scorso anno era stato espulso dall'Italia, su decisione della prefettura di Modena che ne aveva firmato il decreto. E così per lui è scattata sia la denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, nonché anche l'arresta per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.